Трамп вводит пошлины в 25% для сотрудничающих с Ираном стран

США вводят дополнительные торговые пошлины в 25 процентов в отношении стран, которые сотрудничают с Ираном. Об этом Дональд Трамп выложил сообщение в своей соцсети.

По данным "Нью-Йорк Таймс", Белый дом склоняется к дипломатическим методам воздействия на Исламскую республику, где продолжаются антиправительственные беспорядки. Однако американский лидер все еще размышляет над возможностью нанести удар в том числе по объектам Корпуса стражей исламской революции. Сегодня Дональд Трамп встретится с чиновниками своей администрации, чтобы, как ожидается, обсудить дальнейшие действия.

В Тегеране накануне прошёл масштабный митинг сторонников правительства, в котором принял участие президент страны Масуд Пезешкиан. В нём приняли участие около 3 миллионов человек.

Волнения в Иране начались в конце декабря под экономическими лозунгами, но быстро переросли в антиправительственные беспорядки в крупных городах. Власти страны обвиняют в их организации США и Израиль.