Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял командование МКС

Церемония смены командования прошла на Международной космической станции. Американский астронавт Майкл Финк передал полномочия руководителя МКС россиянину Сергею Кудь-Сверчкову.

По традиции после трёх ударов в корабельный колокол и вручения символического ключа россиянин отдал первую команду: всем коллективно обняться. Четверо членов миссии НАСА досрочно покинут станцию 15 января на корабле "Crew Dragon". Причиной стало плохое самочувствие одного из астронавтов, имя которого не сообщается.

До середины февраля на МКС будут трудится космонавты Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс.