США обвинили Россию в эскалации после удара "Орешником"

Применение Россией ракетного комплекса "Орешник", способного нести ядерный заряд, создает опасную эскалацию.

заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Удар пришелся а Львовскую область, которая расположена недалеко от границы с Польшей и НАТО

"Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию", — заявила она в ходе заседания Совбеза ООН.

В ночь на 9 января российская армия ударила ракетным комплексом "Орешник" в ответ на попытку атаки дронами ВСУ резиденции президента Владимира Путина. Удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На предприятии производили украинские беспилотники большой и средней дальности, а также велся ремонт истребителей F-16 и МиГ-29.