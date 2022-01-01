Известный актер выгнал Пугачеву: "Сегодня это другой человек. Чужой"

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году вместе с молодым мужем и двумя детьми. Поначалу она жила в Израиле, потом перебралась на Кипр, затем какое-то время находилась в Латвии. А недавно появилась информация, будто Примадонна присматривает жилье в Болгарии.

Из медийного поля артистка не ушла. Периодически она выкладывает разные публикации на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", а недавно впервые за долгое время дала большое интервью, которое имело огромный резонанс.

Актер Виктор Сухоруков признался, что любил творчество Аллы Пугачевой, но интервью ее ему не понравилось. "Домашнее, женское, меркантильное", - высказал мнение известный артист.

Он отметил, что в свете последних событий его мнение о Примадонне изменилось. "Сегодня это пожилая, больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева – это не та певица", - заключил актер.

По мнению Сухорукова, Пугачева сделала свой выбор, причем артистка явно обижена. Также актер вспомнил, как однажды прогнал Аллу, передает "КП". "Она училась на заочном режиссеров эстрады в ГИТИСе. А меня оставили дипломный спектакль репетировать и я ее выгонял из аудитории. Я пришел к 11 и говорю: "Алла, извини, пора". А она тогда была еще молодой Арлекиной. А сегодня это другой человек. Чужой. Прости, Алла Борисовна", - рассказал Виктор Сухоруков.