Американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы поспешить с захватом Гренландии. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум. На нем жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России, предупредил президента США Дмитрий Медведев.

Как сыронизировал зампред Совета безопасности России в своем посте в мессенджере MAX, захват Гренландии Штатами был бы полезен для оздоровления мирового климата: удалось бы "уничтожить гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла". Кроме того, у Трампа появилась бы новая должность – и.о. президента Гренландии.

Однако, по словам Медведева, американскому лидеру следует поторопиться. Ведь если референдум состоится, никаких новых звездочек на стяге США не будет. А вот у России появится новый – уже 90-й – субъект Федерации.