ВС России нанесли массированный удар десятками "Искандеров" по объектам на Украине

ВС России нанесли в ночь на 13 января массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Российская армия использовала, кроме новых беспилотников "Герань", более 20 баллистических ракет "Искандер-М".

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, основными целями стали объекты генерации и магистрального распределения электроэнергии. В Киевской области зафиксирован прилет по Трипольской тепловой электростанции. Это один из ключевых источников электроэнергии для центральной части Украины и резервный элемент энергоснабжения Киева.

Наиболее массированный удар зафиксирован в Днепропетровской области. Около 8 ракет поразили Криворожскую ТЭС – основу энергетики одного из крупнейших промышленных районов Украины. В Запорожской области сразу 6 ракет прилетели на подстанцию 750 кВ. Отмечается, что поражен скелет энергосистемы, обеспечивающий передачу мощности между регионами.

Целью трех "Искандеров" в Харьковской области стала ТЭЦ-5. Этот объект обеспечивает как электро-, так и теплоснабжение. Кроме того, поражен логистический терминал компании "Новая почта" в поселке Коротыч, пригороде Харькова. После поражения зафиксирована вторичная детонация, что прямо указывает на наличие грузов военного назначения. В Одессе беспилотниками "Герань-2" нанесен удар по штабам и логистическим центрам ВСУ.