"Старая эра закончилась": в США заявили о новом глобальном противостоянии

Мир вступил в новую эпоху противостояния и глобального соперничества сверхдержав.

США больше не будут проводить "научную ярмарку мирного времени", пока "потенциальные противники занимаются гонкой вооружений", заявил министр обороны США Пит Хегсет.

"Эта старая эра заканчивается сегодня", - подчеркнул он.

Победит тот, кто быстрее всех внедряет и совершенствует инновационные решения, уверен шеф Пентагона. До конца января чат-боты Grok и Google Gemini будут запущены в Минобороны США. Нейросетям уделят все должное внимание, предоставят данные из военных IT-систем, включая базы данных разведки.