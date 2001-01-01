Актриса Любовь Толкалина: "Моя личная жизнь может реально взорвать голову"

Любовь Толкалина известна не только своими ролями, но и бурной личной жизнью. Продолжительное время она встречалась с известным режиссером, продюсером Егором Кончаловским. В 2001 году актриса родила от него единственную дочь Марию Михалкову-Кончаловскую.

Однако несколько лет назад Толкалина и Кончаловский расстались. После этого известной актрисе приписывали множество романов. Сама артистка предпочитала не комментировать эти слухи. Детали своей личной жизни Любовь держит в тайне.

"Я закрыла информацию о том, что у меня происходит на этом фронте, потому что моя личная жизнь может реально взорвать голову очень многим людям", - объяснила актриса в программе "Хватит слухов".

Кстати, несмотря на расставание, Кончаловский и Толкалина сумели сохранить отношения ради общей дочери. Однако в одном из интервью актриса признавалась, что предложение режиссера подписать брачный контракт стало для нее ударом.

А вот сам Егор Кончаловский не видит в этом ничего ужасного. По его мнению, брачный контракт всего лишь средство и способ хорошо расстаться.