Собянин: Москва помогла компаниям заключить экспортные контракты в 62 странах

Власти столицы активно поддерживают предпринимателей, которые выходят на международные рынки. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, Московский экспортный центр предоставляет множество инструментов.

Так, город помог компаниям заключить контракты более чем в 60 странах - среди них Китай, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию и Вьетнам. Чаще всего из столицы за рубеж поставляют продукцию пищевой промышленности, товары широкого потребления, решения в сфере IT. При этом всё соответствует самым высоким стандартам качества.