Надежду может подарить каждый: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Даши Ениной

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 14-летней Даши Ениной из Псковской области. У девочки смертельный диагноз - медуллобластома мозжечка. Это очень агрессивная опухоль головного мозга. Врачи удалили злокачественное новообразование, но у Даши случился рецидив. Из-за онкологии девочка теперь не может самостоятельно ходить, постоянно испытывает нестерпимую боль. Помочь может препарат, который пока не зарегистрирован в России. Но стоимость лечения - больше 2 миллионов рублей. У мамы, которая воспитывает Дашу одна, таких денег нет.

Здесь Даше 8 - и она на высоте уверенно и бесстрашно выполняет сложные акробатические элементы. Воздушную гимнастику пришлось оставить через год.

"Мы собирались ехать на соревнования, но, к сожалению, приехали в больницу. Как гром среди ясного неба на нас обрушилось заболевание", - говорит мама девочки.

Сейчас Даше 14, и она передвигается с трудом, самостоятельно не может сделать даже шаг - это последствие тяжелейшей болезни и борьбы с ней. Девочке резко стало плохо в марте 21 года. Появились головные боли, тошнота и головокружение.

Девочку начали срочно обследовать и в течение месяца поставили страшный диагноз. У Даши медуллобластома - агрессивная опухоль головного мозга, которая не только растет, но и быстро дает метастазы.

"Я получила результат МРТ... Не знаю, как я дошла, доехала до больницы. Не помню себя. Конечно, не хотелось в это верить", - рассказывает Ольга Енина, мама Даши.

Началось долгое и мучительное лечение: курсы химио- и лучевой терапии, и срочная операция, во время которой девочке удалили злокачественное образование на мозжечке.

"После операции у меня были осложнения. Я не вставала, я лежала на кровати, не могла ходить, не могла говорить. Стала плохо работать правая сторона. Мне пришлось учиться всему заново", - рассказала Даша.

Даша держалась, мужественно терпела капельницы и тяжёлые процедуры. И болезнь отступила. Но, как оказалось, ненадолго. Год назад случился рецидив. Организм, уже ослабленный первой битвой, тяжело переносил более мощную терапию.

"У Даши на фоне лечения развилось осложнение. Это некроз головок бедренных костей. Для лечения требуется препарат, который очень дорогой. Данный препарат улучшает кровоснабжение, снимает отек костного мозга, ну и уменьшает болевой синдром, что нам сейчас необходимо очень", - говорит Ольга Енина.

Девочка, которая парила в воздухе, сейчас передвигается только на коляске или с помощью ходунков. И испытывает сильнейшие боли. Терапия дорогостоящим препаратом поможет остановить разрушительный процесс. Но стоит лекарство более двух миллионов рублей. У мамы, которая воспитывает Дашу одна, таких денег нет. Женщина просит о помощи:

"Я обращаюсь к неравнодушным людям с просьбой помочь мне в лечении моей дочери Даши. Препарат очень дорогой. У меня нет возможности приобрести его. Я вынуждена разрываться между работой и лечением ребенка. Прошу вас помочь".

Сама Даша верит только в хорошее: "Я верю, что выздоровею, научусь ходить самостоятельно".

Даша мечтает вернуться в школу и завести собаку. А в будущем стать ветеринаром. Но сейчас она сама остро нуждается в помощи. И в надежде, которую может подарить каждый, кто откликнется.

