В новогодние каникулы в роддоме Новокузнецка умерли девять младенцев

Следственный комитет начал проверку после сообщений о гибели младенцев в родильном доме Новокузнецка.

Инцидент произошел в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Курбатова. Проверка ведется по статье о халатности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Кроме того, проверки начали Роспотребнадзор, Росздравнадзор и прокуратура. Роддом временно приостановил прием беременных и рожениц. В учреждении объяснили закрытие карантином из-за "превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре".

Ранее в СМИ появилась информация, во время январских каникул в роддоме умерли шесть новорожденных, трое из них – в один день. Позже источник "Интерфакса" заявил о девяти погибших. Причины смерти детей выяснят после анализов.