Евгений Кунгуров мучился перед смертью: "Душа отлетела, тела не чувствую"

Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Следователи полагают, что певец свел счеты с жизнью.

И вот сейчас адвокат Маргарита Гаврилова в своем официальном телеграм-канале с позволения семьи выложила стенограмму предсмертных переписок Евгения Кунгурова с лечащим врачом и близкими. В них известный певец прямо жаловался на свое неважное самочувствие и утверждал, что готов наложить на себя руки.

"Душа отлетела. Тела не чувствую. Лежу в лежку. Еле дышу. Сердце колотится. Я испарился", - писал Евгений Кунгуров.

Также Маргарита Гаврилова привела документы, в которых близкий друг утверждал, что до ковида певец был "добрый, веселый, открытый", однако после перенесенного недуга артист сильно изменился. "Дальше — болезнь начала съедать душу! И съела!" - высказала мнение Гаврилова.

Сам Евгений Кунгуров бил тревогу. "Погибаю", - прямо писал певец всем, кому мог. Адвокат Гаврилова высказала мнение, что именно попустительство близких могло стоить жизни известному артисту.