Израильтянину с самоваром отказали во въезде в Эстонию

Попытка въехать со своим самоваром в Эстонию завершилась провалом. Бдительные эстонские пограничники отказали во въезде в страну гражданину Израиля, который намеревался пересечь российско-эстонскую границу с подсанкционным товаром.

25-летний израильтянин собирался въехать на территорию Эстонии через контрольно-пропускной пункт в Нарве. Границу он намеревался пересечь по зеленому коридору, однако пограничники решили направить его на дополнительный досмотр.

В багаже путешественника обнаружили самовар. По оценке эстонской стороны, этот товар подпадает под действующие санкционные ограничения. Израильтянину пришлось вернуться на территорию России. Кто и когда внес самовар в санкционные списки, туристу не объяснили, передает ТАСС.