В Мариуполе подростка задержали за сбор данных для украинской разведки

Сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка из Мариуполя за работу на украинскую военную разведку.

Парень собирал сведения о местах расположения воинских частей Вооруженных сил России и передавал их через мессенджер Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае. Злоумышленник по указанию украинских кураторов изготовил самодельное взрывное устройство и планировал его заложить на Чусовском железнодорожном мосту.