На одну из улиц на Камчатке сошла лавина

Мощный циклон на Камчатке парализовал движение транспорта - не ходят пассажирские автобусы, отменены авиарейсы. Жителям рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях, на дорогах нулевая видимость и заносы, некоторые участки перекрыты.

Застревает даже спецтехника. В столице края на одну из улиц сошла лавина. С трудом передвигаются и пешеходы. Штормовой ветер - до 45 метров в секунду - сбивает с ног. Тем, кто застрял в сугробах, на помощь приходят сотрудники МЧС.

Некоторые из-за снежных завалов не могут открыть двери подъездов. Учреждения перешли на удалённый режим работы, отменены занятия в школах. Настоящий героизм проявляют врачи. Бригада скорой помощи более километра несла пациента на руках. А другой медик пробирался пешком в метель, чтобы доставить донорскую кровь на станцию переливания.