Споры в ЕС по закупкам оружия для Украины связали руки Киеву

Президенту США Дональду Трампу удалось вбить клин между странами Евросоюза. Германия и Нидерланды разошлись во мнениях с Францией и стремятся обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие за счет кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

Франция, в свою очередь, настаивает, что приоритет должен быть отдан европейским производителям, пишет Politico. Однако критики утверждают, что стремление Парижа ввести строгий пункт "Покупай европейское" свяжет Киеву руки.

Разногласия обострились после многолетних споров о том, надо ли включать Вашингтон в программы оборонных закупок ЕС. Масла в огонь подлила сама администрация президента США Дональда Трампа, пригрозив военным захватом Гренландии.