Минздрав Кузбасса подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть новорожденных в роддоме Новокузнецка.

"Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации", - заявил он.

После проверки власти дадут официальную информацию. СКР возбудил уголовное дело.

Ранее СМИ сообщили, что в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Курбатова за новогодние праздники скончались девять младенцев. Причину смерти установят после анализов.

Проводится проверка Роспотребнадзора, Росздравнадзора и прокуратуры. Роддом закрыт на карантин из-за вспышки респираторной инфекции. Уточняется, что кадрового дефицита там нет, а о дате открытия сообщат позже.