Отдыхающую на Мальдивах Волочкову обнаружили в кустах: глаз не видно

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. В этой поездке балерину сопровождает 26-летний партнер по шоу "Одержимость" Марчел. С ним же ровно год назад Волочкова также летала на Мальдивы. Тогда балерина впервые намекнула, что с коллегой у нее не только рабочие отношения. Отметим, что у Марчела двое маленьких детей.

Впрочем, детали своей личной жизни артистка предпочитает не афишировать, зато подробности мальдивского отдыха от общественности не скрывает. Анастасия регулярно делится с многочисленными подписчиками фотографиями и видео, на которых запечатлена в эффектных купальниках, воздушных туниках и вечерних нарядах. Волочкова позировала и на пляже и в бассейне и на открытой воде.

А теперь поклонники обнаружили балерину в кустах. На свежем снимке артистка предстала возле пальмы в окружении буйной растительности. "Загарчик прилипает…", - коротко подписала кадр Анастасия в своем официальном телеграм-канале. Она предстала в красном купальнике, белой накидке и солнцезащитных очках, сквозь которые глаз не видно.

К слову, буквально через неделю, 20 января, Волочкова отметит юбилей. По такому поводу артистка готовит грандиозное шоу, которое состоится в центре Москвы. Сама балерина называет его "перформансом в кругу друзей".