Четыре ребенка остаются под наблюдением после рождения в новокузнецком роддоме

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности после смерти девяти младенцев в новокузнецком роддоме.

В медицинском учреждении работают криминалисты, изымается медицинская документация, назначены судмедэкспертизы. Главный врач роддома Виталий Херасков временно отстранен от должности.

"Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса", - заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии, сообщили ТАСС в Минздраве Кузбасса. С 1 декабря по 11 января было принято 234 родов, 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии.

13 января стало известно, что в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Курбатова за новогодние праздники скончались девять младенцев. Причину смерти установят после анализов.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка СК, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и прокуратуры.

Роддом закрыт на карантин из-за вспышки респираторной инфекции. Уточняется, что кадрового дефицита там нет, а о дате открытия сообщат позже.

СМИ пишут о том, что роддом ранее уже обвиняли в халатности. Роженицы жаловались на антисанитарию, травмы детей и некомпетентность врачей.