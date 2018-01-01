Рассекречен новый возлюбленный Елены Степаненко: моложе на 27 лет и всегда рядом

Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке больше 30 лет, а потом грянул громкий развод. Супруги делили нажитые за годы брака квартиры, дома, машины, антиквариат. В ноябре 2018-го их отношения были официально закончены. Говорят, причиной стала новая любовь юмориста, который долго в холостяках не просидел, и меньше через год повел под венец свою помощницу Татьяну Брухунову.

После развода Елена Степаненко ушла в тень и даже якобы покинула страну. В близком кругу утверждали, что предательство мужа сильно подкосило ее. Бывшая супруга Евгения Петросяна будто бы гостила в Америке у старшей дочери юмориста Викторины от первой жены Беллы Кригер. Именно Елену Викторина поддерживала, когда вскрылась связь артиста с Татьяной Брухуновой. Более того, по слухам, имущество, полученное при разводе, Степаненко завещала именно ей.

А недавно стало известно, что артистка вернулась в Россию и снова активно работает и снимается на телевидении. Более того, Елена Степаненко преобразилась и буквально цветет. Ходят слухи, что в личной жизни 72-летней артистки произошли счастливые перемены. Как утверждает продюсер Сергей Дворцов, у Степаненко появился любимый мужчина. По его словам, новый возлюбленный на 27 лет моложе актрисы и повсюду ее сопровождает.

"На нескольких мероприятиях мы видели ее с приятным молодым человеком лет 45. Она представляет его как своего администратора. Однако недвусмысленные взгляды и рукопожатия между ними выдают больше, чем деловые отношения", - рассказал Дворцов NEWS.ru.

Он уверен, что благодаря счастливой любви Елена Степаненко так постройнела и сияет, внимание молодого мужчины ей льстит.