ВС России применили против ВСУ "Сириус-82"

ВС России применили безэкипажные катера "Сириус-82" и пресекли попытку ВСУ форсировать реку Днепр. Использование БЭК позволяет эффективно блокировать передвижение украинских боевиков по водным артериям Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

Военные пояснили, что российский БЭК способен переносить пару якорных речных мин. "Сириус-82" может использоваться не только для постановки минных заграждений, но и в качестве минного разградителя и ударного катера.

По данным военного ведомства, подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии действуют в акватории Днепра в Херсонской области. Они ежедневно выполняют задачи по уничтожению плавсредств противника. Успехи российских военных подтверждаются кадрами объективного контроля, где "Сириус-82" уничтожает плавсредство украинских боевиков.