Россия потребовала у Польши освободить археолога Бутягина

МИД России потребовал немедленно освободить археолога Александра Бутягина и не передавать его Украине.

В связи с этим делом посла Польши Кшиштофа Краевского вызвали на Смоленскую площадь. Ему заявлен решительный протест.

"Россия требует немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Деятельность Бутягина связана с Мирмекийской археологической экспедицией и никак не относится к вопросам политики.

В середине декабря сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали работника Эрмитажа, преподавателя СПбГУ, археолога Александра Бутягина по требованию Украины. Польские СМИ пишут, что он якобы проводил незаконные раскопки в Крыму.