Зеленский пожаловался на ночной удар ВС России по украинской энергетике

Владимир Зеленский подтвердил факт массированного удара ВС России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Украинский лидер насчитал около 300 ударных дронов, по его словам, большинство беспилотников – "Шахеды".

Как написал глава киевского режима в Telegram, ВС России выпустили по Украине прошедшей ночью также 18 баллистических и 7 крылатых ракет. Основная цель удара – генерация и подстанции в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Как сообщалось ранее, в ночь на 13 января ВС России запустили по территории Украины рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". В Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове зафиксировано около 20 прилетов баллистики.