Матвиенко назвала трагедией для государства смерть младенцев в Новокузнецке

Председатель Совета Федерации Валентина Мативиенко поручила сенаторам внимательно следить за ходом проверки в новокузнецком роддоме, где на новогодних праздниках умерли девять младенцев.

Произошедшее - это не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства, отметила сенатор.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил в Кемеровскую область специалистов Из Москвы и Санкт-Петербурга для проверки работы службы родовспоможения. Возглавит группу глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

13 января стало известно, что в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Курбатова за новогодние праздники скончались девять младенцев. Причину смерти установят после анализов. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отстранил от должности главврача роддома Виталия Хераскова. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Роддом закрыт на карантин из-за вспышки респираторной инфекции. Уточняется, что кадрового дефицита там нет, о дате открытия сообщат позже.