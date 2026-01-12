Состояние Аниты Цой ухудшилось из-за издевательств: стала неадекватной

Анита Цой считается одной из самых известных и успешных артисток отечественного шоу-бизнеса. В феврале ей исполнится 55 лет, из которых 30 она работает на сцене. Однако в новом интервью популярная исполнительница призналась, что был момент, когда она забросила карьеру и думала, что никогда не вернется в шоу-бизнес.

В 2000 году Анита Цой заключила контракт с крупным американским продюсерским агентством и уехала работать в Лос-Анджелес. Сначала она записывала там альбом, а потом участвовала в шоу Лас-Вегаса, где у нее было пять номеров. Она работала там три месяца, но даже представить не могла, что это станет для нее таким моральным, физическим и психологическим испытанием.

Дело в том, что другие артисты ее сразу невзлюбили и портили ей жизнь как могли. "Солисты этого шоу были категорически против моего участия, завидуя моему успеху, поэтому устраивали козни. Надо мной просто издевались!" - заявила Анита Цой.

На фоне стресса у артистки случилось серьезное психологическое расстройство. К тому же певица заболела птичьим гриппом. "Состояние каждый день ухудшалось, почти галлюцинации начались!" - призналась артистка.

Так, вернувшись в Россию, она в клочья разнесла наряженную к Новому году елку и однажды после выступления в гримерке разбила зеркало. "Мне снились кошмары, преследовали фобии ― была неадекватной", - сообщила певица.

В результате муж отправил ее в закрытую психиатрическую клинику лечения неврозов ― подальше от Москвы, на Филиппины. Именно тогда она и приняла решение покинуть сцену. Анита Цой ушла из шоу-бизнеса на три года.

Спустя время она повстречалась с композитором Владимиром Матецким. В 2003 году артистка записала песню "Поздно", которая, по словам артистки, вернула ее на сцену, а дальше Цой создала шоу "Анита", принесшее ей успех и славу, передает "Metro Москва".

"С тех пор я научилась бороться со стрессом, справляться со своими бурными эмоциями, поменяла образ на более женственный. Благо, что фигура позволяла ― я похудела на 58 килограммов. В итоге муж заново в меня влюбился и стал моим главным поклонником", - подытожила Цой.