Минобороны подтвердило массированный удар по энергообъектам на Украине

Ответом на террористические атаки киевского режима гражданских объектов на территории России назвали в Минобороны ночной удар российской армии по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В военном ведомстве уточнили, что было использовано высокоточное оружие наземного базирования и беспилотные летательные аппараты. Все назначенные объекты поражены.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склады украинских беспилотников. Нанесены удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Также ПВО уничтожила 11 управляемых авиационных бомб и 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.