Главврач больницы в Новокузнецке отстранен от должности после гибели младенцев

Трагедия в Кемеровской области. В роддоме Новокузнецка за время новогодних праздников погибли девять младенцев. Роженицы рассказывают об антисанитарии и бесчеловечном отношении персонала. Главного врача отстранили от должности, Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Тот самый роддом Новокузнецкой городской клинической больницы №1. Здесь за новогодние праздники умерло 9 новорождённых. Сначала информация стала распространяться по соцсетям, писали, что первые смерти зафиксировали 4 января. Восьмого числа погибли сразу трое. Ещё двое - в воскресенье.

Самому младшему было три дня. У всех младенцев якобы диагностировали инфекцию - либо внутриутробную, либо неонатальную - то есть послеродовую. Сегодня роддом закрыт на карантин, официальная причина - превышение порога заболеваемости ОРВИ. Руководство больницы до последнего смерть детей не комментировало. Информацию подтвердил глава Минздрава Кузбасса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Халатность" и "Причинение смерти по неосторожности". Пока нет официальной информации, что стало ключевой причиной трагедии.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, изымается медицинская документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет установлена точная причина смерти новорожденных. Кроме того, допрашиваются должностные лица медицинского учреждения, действиям (или бездействию) которых будет дана надлежащая правовая оценка", - сообщила Кристина Иванова, старший помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области.

Главный врач больницы временно отстранен от должности. Следователи сейчас опрашивают всех пациенток, рожавших в декабре и январе. Многие из них жалуются на антисанитарию в отделениях. Персонал упрекают в некорректном и непрофессиональном поведении – есть, например, такие фото, на которых травмирована голова младенца. Некоторые женщины рассказывают, что сотрудники позволяли себе грубить пациентам, а теперь записывают видео и рассказывают о своем нахождении в этом роддоме. Одна из девушек утверждает, что ребенок её сестры во время родов погиб.

Родственники погибших детей заявляют, что медицинский персонал скрывал состояние младенцев до самого момента смерти. В Кемеровскую область для проверки работы службы родовспоможения по поручению главы Минздрава России направлена группа специалистов. Проверки проводит прокуратура и другие надзорные органы.