Сотрудники и руководители "ТВ Центра" получили премии правительства в области СМИ

13 января, в День печати, в Белом доме в Москве чествовали представителей СМИ. Глава кабмина Михаил Мишустин вручил правительственные премии за значительные профессиональные достижения.

Среди награжденных - журналисты федеральных и региональных медиа, в том числе творческие коллективы. Особое внимание, конечно же, тем представителям СМИ, кто с риском для жизни готовит репортажи и прямые включения из зоны проведения спецоперации.

"Президент подчеркивал, что суверенитет России, за который мы боролись, продолжаем бороться и будем бороться всегда, зависит в том числе и от нашей способности доносить до людей на всей планете объективную, непредвзятую информацию. И тут, конечно, представители медиа очень важны. Вы переживаете за нашу страну, готовы отстаивать объективную точку зрения, а главное – проявляете искренний интерес и заботу о людях, которые становятся героями ваших сюжетов. Хочу поблагодарить вас за ответственный подход к своему делу", - отметил Мишустин.

Правительственные премии за создание качественного информационного контента и укрепление образовательной и социальной функции телевидения присуждены и телеканалу "ТВ Центр". Как отметил премьер, канал - в числе тех медиа, которые сталкиваясь с новыми вызовами, стараются бережно сохранять свой опыт и традиции. Отличительная особенность - широкая аудитория по всей стране. И обратная связь с жителями столицы.

"Конечно, очень приятно, и я благодарна всему коллективу "ТВ Центра", потому что без вашей работы ничего бы не получилось. Мы благодарны правительству России, конечно же, но еще хотелось бы сказать большое спасибо, во-первых, нашим зрителям, во-вторых, конечно же, московскому правительству и нашему мэру за то, что он очень поддерживает наш канал и вообще о нас заботится. И мы очень рады за всех наших коллег, которые сегодня тоже получат награды", - сказала генеральный директор канала "ТВ Центр" Юлия Быстрицкая.