Десятки человек пострадали в Подмосковье во время катания на ватрушках и санках

Импровизированная горка может таить опасность. Почти три десятка человек пострадали во время новогодних праздников только в Подмосковье во время катания на ватрушках и санках. Ушибы, переломы, сотрясения - именно так заканчиваются зимние забавы, которые начинаются безрассудно.

Весело, шумно и, как оказалось, опасно для здоровья. Парк на Мичуринском проспекте. Сначала девушка на тюбинге чуть не сбила ребенка – тот вовремя отскочил. А вот дерево на пути, увы, оказалось непреодолимым препятствием.

В итоге испорченные новогодние праздники и перелом поясничного позвонка. Теперь местные жители эту импровизированную горку стараются обходить стороной. Крутой склон, множество деревьев и заборов.

В паре километров отсюда - на Боровском шоссе - такой же ландшафт. И тут любителей острых ощущений ничто не останавливает. Вечером на этой горке не протолкнуться.

Чего на этих кадрах из парка Яуза больше – родительской беспечности или заботы – так сразу и не разберешь. Катающихся детей взрослые ловят прямо у реки. Подрастающему поколению иногда для развлечений даже горка не нужна. Эта компания детей, например, облюбовала переход через железнодорожные пути.

Статистика не утешительна. За первые дни нового года только в Подмосковье переломы и другие травмы, катаясь на санках и ватрушках, на необорудованных трассах, получили 27 человек. Сейчас для травматологов – самая напряженная пора.

"В первую очередь, нужно не пытаться вставать. Если получили травму, если что-то болит, беспокоит, желательно вызвать специализированную помощь. После этого необходимо обратиться в учреждение ближайшее, чтобы вам провели обследование и установили точный диагноз. Потому что любая пропущенная травма лечится гораздо тяжелее, чем вовремя выявленная", - рассказал Михаил Каримов - врач-травматолог-ортопед НИИСП им. Н.В. Склифосовского.

Коммунальщики импровизированные горки могут лишь огородить сигнальной лентой или засыпать лёд песком. Запретить кататься на них они не в праве. Остается рассчитывать на здравый смысл. Детей, а главное взрослых. Ведь альтернатива есть.

Не только для лыжников и сноубордистов в Москве – раздолье. Оборудованные трассы для катания на ватрушках, санках и тюбингах есть во многих столичных районах…Коломенское, Царицыно, Измайлово, Митино и, конечно, Крылатское.

"У нас всё оборудовано. В первую очередь, безопасность, мы за этим очень сильно следим. На наших трассах работает до 20 человек. Это администраторы. 2 человека сверху, один внизу встречает", - отметил Михаил Лотыров, заместитель генерального директора горнолыжного комплекса.

А еще никаких препятствий и мягкая сетка, которая не даст выехать за пределы трассы. Активный отдых, напоминают специалисты, должен быть безопасным, тогда зима точно оставит только положительные эмоции. Ну и еще один приятный бонус – вопреки пословице, любителям кататься самим не придется возить санки и ватрушки.