Словно круизный лайнер! В Москве открыли обновлённую Пушкинскую набережную. Теперь партерная часть парка Горького стала новой точкой притяжения на карте мегаполиса. Современные павильоны вдоль реки, издали напоминающие огромный корабль. Масштабные панно. Площадки для самого разного спорта. Но главное - провести время интересно здесь можно круглый год.

Новогодним подарком для москвичей от мэра столицы Сергея Собянина стало открытие лайнера на Пушкинской набережной. Под яркими алыми бантами скрываются шесть павильонов торгово-развлекательного центра. А по периметру развернулась зона отдыха для жителей и гостей столицы.

"Будут доступны все форматы отдыха в новых павильонах, и у нас более десяти лет работает смотровая площадка на арке главного входа, которая пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы. А теперь к ней прибавится несколько смотровых площадок, которые будут находиться на крыше павильонов", - рассказала Елена Лупина, директор Парка Горького.

Посетители уже облюбовали новое место отдыха: гуляют и исследуют уголки набережной с самого утра.

Парк Горького изначально строился как место для спортивного досуга. Недаром набережную украсили работы в духе советского монументализма. А в крыше одного из павильонов спрятаны 12 плафонов, созданных в духе мозаичных картин со станции метро "Маяковская" художника Александра Дейнеки. А масштабное панно "Танец" создали по нереализованным эскизам художника, из арт-бетона с применением особой техники нанесения красок.

Скульптурные композиции в духе 30-х украсили променад. Двусторонние медальоны – точная копия барельефов, расположенных на станции метро "Парк культуры". Тема экспозиции – культурный отдых трудящихся. Как раз то, зачем на набережную стекаются жители и гости столицы в вечернее время.

Большим спросом пользуется карусель, на которой каждый может прокатиться совершенно бесплатно. "В самом сердце набережной вас ждёт уютная зона отдыха, где вы можете согреться ароматным чаем, попробовать новогодние угощения, а также послушать диджей-сеты", - рассказала Анастасия Зозуля, организатор.

Длина набережной - около 3 километров, она продолжается от Андреевской набережной до Крымской и является частью пешеходного маршрута из исторического центра Москвы до Воробьёвых гор. Словом, есть где разгуляться.