Семинаристы из Африки проходят обучение в Николо-Угрешской семинарии

На уроке латыни уроженец Бурунди Бихимана Эжиде старательно повторяет за преподавателем ещё и русские слова. В Николо – Угрешской семинарии ему одновременно приходится изучать сразу три языка. На старославянском написано большинство священных писаний, которые нужно читать в оригинале.

Роман – имя, которое дали Бихиману при крещении. Ещё в детстве он пел в церковном хоре. Когда в Бурунди появилась русская православная церковь, решил окончательно связать свою жизнь с церковью. И именно православной. Несмотря на диплом социолога, поехал в Россию получать ещё одно - богословское образование. Его сосед по комнате Мева Омар Бени - уроженец Камеруна. Здесь его зовут Георгий. В семинарии уже три года. Пошёл учиться по благословению отца, который сам когда-то был католиком, но сменил веру.

Каждый из семинаристов обладает уникальным вокальным талантом. Слушать их голоса и для преподавателей, и для студентов – особое наслаждение. У себя на родине во время летних каникул они уже преподают хоровое пение среди прихожан их православных церквей. Когда там узнают, что научились этому в России, многие спрашивают – а где это?

В коридорах — строгие подрясники и разноязычный шёпот. Для них русский язык — не просто грамматика, а ключ к богослужению, к Евангелию, живому разговору с паствой. Лекции, службы, практические занятия — день расписан по минутам, и в этом ритме Африка осторожно "сплетается" с русской духовной традицией. В трапезной беседы - исключительно на русском. Потому что сначала молитва, а потом уже и не замечаешь, как обсуждаешь очередную тему со своим московским приятелем – семинаристом.

"Мы готовим по полной программе бакалавриата. Если они желают дальше, они идут в магистратуру учиться, аспирантуру. Но это уже дальше от их желания заниматься. Но после бакалавриата, если они либо женятся, либо принимают, становятся монахами, они рукополагаются, и в любом случае после обучения в нашей семинарии они возвращаются в Африку", - рассказал дьякон Олег Птушкин, проректор по воспитательной работе, ст. преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин Николо-Угрешской семинарии.

Сегодня их можно увидеть в трапезной и на клиросе, с конспектами по догматике и учебниками русского языка. Завтра у них в руках будут уже требники и кадила в храмах Найроби, Камеруна, Бурунди и Мадагаскара. Николо-Угрешская семинария для них — не просто альма-матер, а стартовая площадка, с которой Русская Православная Церковь запускает в Африку новую волну священников — молодых, амбициозных, образованных. Говорящих сразу на двух языках: местной культуры и православной веры.