Ларисе Долиной дали последний срок: ей терять уже нечего

Верховный суд еще в конце прошлого года огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной. Он постановил, что певица должна освободить проданную недвижимость, теперь она принадлежит Полине Лурье.

После суда покупательница отметила, что хотела бы встретить Новый год в своем жилье. Но уже 13 января, а Полина Лурье так и не имеет доступа к квартире. Дело в том, что хоть Лариса Долина и вывезла из жилья все вещи, но ключи до сих пор не отдала.

Вместо того, чтобы окончательно закрыть вопрос, певица покинула Россию. Лариса Долина с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой отправились в Абу-Даби. Сообщается, что артистка отдыхает в пятизвездочном отеле, где стоимость проживания колеблется от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей за ночь.

У Полины Лурье лопнуло терпение и она обратилась к судебным приставам. Как сообщила ее адвокат Светлана Свириденко, последний день добровольной передачи квартиры Ларисы Долиной назначен на 20 января, когда певица должна будет вернуться в Москву. Лурье надеется, что артистка лично передаст ей ключи, сообщает РЕН ТВ.

Новость о том, что Лариса Долина отдыхает на элитном курорте, не оставив ключей от квартиры новой хозяйке, произвела резонанс в Сети. Многие интернет-пользователи сочли поведение артистки наглостью и демаршем. Певица Наталья Штурм высказала мнение, что со стороны Ларисы Долиной такой поступок - "мелкая месть".

"Лариса Александровна умная женщина и прекрасно все понимает. Она уже получила свою лавину общественного осуждения и по большому счету ей терять сейчас нечего", - заключила артистка в беседе с Teleprogramma.org.