Собянин рассказал о развитии московских театров

Свыше 24 тысяч спектаклей показали московские театры в минувшем году. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, их посмотрели почти 5 миллионов человек. И это на две трети больше, чем 15 лет назад.

Растущий зрительский интерес мотивирует не только артистов, но и власти столицы. Так, город продолжает масштабную программу модернизации театров. Обновляют исторические здания и внедряют передовые технологии.

Другой крупный проект - запуск цифрового сервиса для покупки билетов. А найти новые таланты помогает всероссийский открытый конкурс, стартовавший в этом году. Ещё одно важное направление - театральные фестивали, которые проходят на городских площадках.



