Удар гиперзвуковой ракетой "Орешник" по цели подо Львовом на Западной Украине порадовал жителей Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева. Все привыкли, что война идет в первую очередь на юго-востоке, но вот практически впервые так сильно прилетело по негласной столице запада страны - то есть по максимально националистической Украине.

Как заявили агентству РИА Новости в антифашистском подполье Херсона, мирные граждане в Одессе, Запорожье, том же Херсоне и Николаеве приветствуют такое развитие событие. Говорят, что наконец-то русские ударили по историческим виновникам всего происходящего - по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала бандеровский нарратив на юго-востоке.

Массированный удар ракетным комплексом средней дальности "Орешник" российские войска нанесли в ночь на 9 января. Целями стали критически важные объекты и энергоинфраструктура, обеспечивающая украинский ВПК. В Минобороны подчеркнули, что этот удар - ответ на попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.