Столичные коммунальщики работают в круглосуточном режиме после снегопада

Столичные коммунальщики приводят город в порядок после мощного снегопада. Очищены дороги, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

В круглосуточном режиме работают дворники и техника. Для них даже специально развернули полевые кухни и пункты обогрева. Собранный снег вывозят на грузовиках на снегосплавные станции. Его настолько много, что временно приходится складировать на отдельных участках.

Так, на Миусской улице в центре Москвы появилась трёхметровая снежная гора. Горожане даже рады такой необычной достопримечательности, забираются на неё, кто-то пытается скатиться. В соцсетях такому арт-объекту даже уже дали название: "Знаменитая Миусская снежная дюна".