Глава Ярославской области доложил Путину о строительстве объектов здравоохранения

Владимир Путин принял сегодня в Кремле губернатора Ярославской области. Михаил Евраев доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе.
По результатам минувшего года область вышла в число лидеров по объёмам привлечённых инвестиций. Региональный бюджет за четыре года увеличился на 50 процентов. Появилось 27 тысяч новых рабочих мест. Причём, рост заработных плат в два раза опережает рост инфляции.
Активно развивается сфера туризма, в Ярославле скоро появится новый международный аэропорт. По всему региону реализуются программы строительства жилья, очистных сооружений, школ, поликлиник и больниц.
Путин: Вы упомянули, сейчас сказали об объектах здравоохранения, сказали про поликлиники, больницы. В каком состоянии там все находится?
Евраев: Мы, могу сказать, сейчас завершаем строительство огромнейшего объекта. Это областная больница, новый корпус детской областной больницы. Сложный объект, скажу, как есть, были большие проблемы с проектной документацией. Поэтому, конечно, по здравоохранению у нас задач очень много, но мы по ним активно идем.
Путин: Я не случайно задал этот вопрос, потому что 28 процентов зданий объектов здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте.
Евраев: Да, так и есть. Особенно, я могу сказать, стационары, это проблема серьезная.