Глава Ярославской области доложил Путину о строительстве объектов здравоохранения

Владимир Путин принял сегодня в Кремле губернатора Ярославской области. Михаил Евраев доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе.

По результатам минувшего года область вышла в число лидеров по объёмам привлечённых инвестиций. Региональный бюджет за четыре года увеличился на 50 процентов. Появилось 27 тысяч новых рабочих мест. Причём, рост заработных плат в два раза опережает рост инфляции.

Активно развивается сфера туризма, в Ярославле скоро появится новый международный аэропорт. По всему региону реализуются программы строительства жилья, очистных сооружений, школ, поликлиник и больниц.

Путин: Вы упомянули, сейчас сказали об объектах здравоохранения, сказали про поликлиники, больницы. В каком состоянии там все находится?