ПВО сбила за пять часов 15 украинских дронов над российской территорией

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в период с 8.00 до 13.00 мск сбили 15 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено над территорией Республики Крым. По два дрона ВСУ сбито над Волгоградской и Курской областями, еще один беспилотник ликвидирован над акваторией Азовского моря.

Ранее Минобороны отчиталось о работе ПВО прошедшей ночью. По данным ведомства, в период с 23.00 мск 12 января до 7.00 мск 13 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.