Алферова проигнорировала важное для Бероева событие

В рамках фестиваля "Зимний" Егор Бероев представил фильм "Кукла", который повествует о женщине, совершившей в юности страшную ошибку. Отбыв наказание, она хочет вернутся к нормальной жизни и найти дочь, рожденную в тюрьме.

Среди зрителей некоторые сочли, что главную роль в ленте новоиспеченного режиссера Бероева могла бы сыграть его супруга, актриса Ксения Алферова. Егору даже задали такой вопрос. Однако тот жестко дал понять, что по блату снимать никого из близких не намерен.

"Если кто-то из моих родных, близких или друзей пройдет кастинг, я, естественно, отказываться снимать его, или ее, и искать других не стану, но, если не подойдет - обид быть не должно, да и их нет", - заявил Егор Бероев.

Примечательно, что на премьере Ксении Алферовой не было замечено, передает "Мир новостей". Более того, в последнее время в Сети ходят упорные слухи, что семейная жизнь артистов дала трещину. Некоторые интернет-пользователи вовсе обсуждают развод актеров.

Поводом послужили те обстоятельства, что Ксения публично не поздравила Егора с днем рождения, перестала показывать мужа в социальных сетях и якобы сняла обручальное кольцо.