"Безобразия" Александра Збруева выставили напоказ: он их никому не показывал

Мало кто знает, что Александр Збруев не только известный актер, но и художник. Его персональная выставка прошла в рамках творческого проекта Директорской ложи театров Москвы и "Галереи художников".

Сам Збруев немного стесняется своего увлечения, поскольку тщательно его скрывал, а свои работы он даже картинами не считает, передает "Мир новостей".

"Более 65 лет я служу в театре "Ленком". Однако также мне нравилось и нравится брать лист А4 и делать зарисовки. И здесь на стене изображены мои "безобразия". Я их никому не показывал, сегодня впервые здесь представляю", - сообщил прославленный актер.

Отметим, что в конце прошлого года Александр Збруев был госпитализирован. Ему пришлось отменить участие в постановках в двух театрах – "Ленкоме Марка Захарова" и в театре на Малой Бронной. Артист попал в Склиф с проблемами по урологической части. Через сутки его перевели в другую больницу.