Верховная Рада поддержала отставку министра обороны Украины. Парламент уволил Дениса Шмыгаля с поста главы военного ведомства, сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Кадровыми перестановками в украинском правительстве и вооруженных силах занялся глава киевского режима Владимир Зеленский. Эксперты считают: его решения показывают, что украинские власти готовятся не к мирным переговорам, а к продолжению военного конфликта.

Решениями Зеленского место главы офиса президента Украины, освободившееся после отставки Андрея Ермака, занял бывший начальник военной разведки ГУР Минобороны (террорист и экстремист в списке Росфинмониторинга) генерал Кирилл Буданов*. Теперь уже бывшему министру обороны Денису Шмыгалю предложили должность вице-премьера и министра энергетики. Министром обороны Зеленский назначен бывший вице-премьер Михаил Федоров.