Названа вероятная виновница гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

Одна из санитарок новокузнецкого роддома №1, в котором за длинные новогодние каникулы скончались девять младенцев, болела острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), однако продолжала работать. Об этом рассказали во вторник, 13 января, информированные источники.

Как сообщает SHOT, пресловутая санитарка заразилась ОРВИ незадолго до праздников. Тем не менее, недомогание не стало причиной ухода на больничный — женщина продолжила выполнять должностные обязанности. Руководство роддома об этом якобы не знало.

SHOT подчеркивает, что в роддоме №1 в Новокузнецке санитарки зачастую выполняли функции медицинских сестер, могли присутствовать при родах и контактировать с новорожденными. Не исключено, что именно распространяемая санитаркой инфекция стала причиной смерти младенцев.

Между тем академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко скептически оценил версию о смерти детей в новокузнецком роддоме из-за гриппа. Как пояснил специалист в комментарии РИА Новости, когда "вот так сгорают они (дети) буквально на глазах — это бактериальная природа", а "грипп — там совсем другая картина". Точную причину трагедии поможет установить вскрытие.

В случившемся разбираются власти. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности, главный врач роддома отстранен от должности. Министр здравоохранения России отправил на место ЧП специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга под руководством главы Росздравнадзора.

Председатель Совета Федерации Валентина Мативиенко назвала случившееся в Новокузнецке болью не только для пострадавших семей, но и трагедией для всего нашего государства.