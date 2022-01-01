Меган и принц Гарри возвращаются в Британию: вот что за это потребовала у дворца Маркл

Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Великобританию уже в следующем году. Информацию подтвердили в окружении герцогов Сассекских. Правда, супруги выдвинули Букингемскому дворцу ряд условий, при которых они согласны привезти в Лондон Лилибет и Арчи.

Маркл не была в Великобритании почти четыре года. Последний раз она гостила на родине мужа в сентябре 2022 года и улетела в США сразу после похорон Елизаветы II. Теперь же Меган рассматривает возможность отправиться с Гарри на "Игры непокорённых". Состязания состоятся в Бирмингеме в июле 2027 года.

Сассекские заранее стали готовиться к этому событию. Герцоги уже выдвинули ряд условий Букингемскому дворцу. В первую очередь Меган и Гарри требуют предоставить им королевскую охрану. Если уровень безопасности не устроит пару, то принц приедет один.

"Меган менее заинтересована в возвращении в Великобританию, но согласится, чтобы ее двое детей — шестилетний принц Арчи и четырехлетняя принцесса Лилибет — могли навестить дедушку", — сообщил источник Sunday Times.

Кроме того, Маркл заявила, что на время пребывания в Британии ее детям необходимо предоставить учителей, чтобы Арчи и Лилибет не отставали от программы обучения. Гарри ведет переговоры с семьей, он мечтает привезти детей в Лондон.

"Гарри очень хочет показать Арчи и Лилибет, где он вырос. Мы будем рады, если это произойдет", — отметил инсайдер.

Арчи и Лилибет в последний раз посетили Великобританию в июне 2022 года, присоединившись к празднованию Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Принцу тогда было три года, а принцессе всего годик.