Европейцам следует задуматься, к чему привели действия их политических лидеров. На это указал во вторник, 13 января, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Политик напомнил о плачевном состоянии европейской экономики, которая "стагнирует, там нет роста". Володин подчеркнул, что из-за санкционной политики Европа потеряла порядка 48 миллиардов евро.

По мнению председателя Госдумы, "те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку, дать дорогу другим политическим лидерам и силам, которые более ответственно подходят к мироустройству", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с действующими европейскими политическими элитами диалог маловероятен, хотя наша страна нацелена на коммуникацию. Российский лидер напомнил, что Москва уже выстраивает диалог с Вашингтоном, а также отметил, что это может произойти и с Европой – но не с нынешними политическими элитами.

Между тем напуганные "Орешником" европейские политики заговорили о диалоге с Россией. В стане сторонников мира прибыло после удара возмездия, нанесенного российскими бойцами по критически важным объектам Украины. Только глава евродипломатии Кая Каллас продолжает агрессивно зазывать европейцев на войну с Россией.