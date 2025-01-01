Убытки Украины за 2025 год из-за коррупции составили 17 миллиардов гривен. Статистику правонарушений опубликовало украинское Государственное бюро расследований.

По данным ведомства, фигуранты уголовных дел о коррупции получили неправомерную выгоду на сумму около 54 миллиардов гривен. В целях возмещения причиненного вреда арестовано имущество обвиняемых на сумму в 6 миллиардов гривен (около 11 миллиардов рублей).

На Украине ранее разразился масштабный коррупционный скандал. Итогом стали перестановки в правительстве и офисе президента страны. Пост главы офиса Зеленского занял бывший начальник ГУР Украины, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Кирилл Буданов.