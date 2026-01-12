Дания решила ответить на посягательства Трампа переброской войск с базы Борнхольм

Ответом на стремления президента США Дональда Трампа заполучить контроль над Гренландией может стать переброска туда войск с острова Борнхольм, расположенного в Балтийском море. С таким предложением выступили датские военнослужащие.

Чтобы послать сигнал США, надо отправить ребят с Борнхольма в Гренландию, приводит слова датского военного испанская газета El Pais. Он комментировал опубликованную Белым домом фотографию президента Трампа, смотрящего из окна своего кабинета на большую карту острова.

Ранее стало известно, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата. Этот закон даст Трампу полномочия для принятия любых шагов, необходимых для приобретения острова.