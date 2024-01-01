Прокуратура Южной Кореи потребовала казнить бывшего президента

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь в качестве меры наказания бывшего главы государства Юн Сок Ёля по делу о мятеже и узурпации власти.

Как уточняет Yonhap, обвинение высказало свои пожелания во вторник, 13 января. В этот день состоялось заключительное заседание суда по уголовному делу в отношении Юн Сок Ёля.

В апреле 2025 года Юн Сок Ёлю был официально объявлен импичмент за превышение полномочий при введении военного положения в Южной Корее. В декабре 2024 года политик пытался избежать отстранения от должности главы государства, однако оппозиция обвинила его в попытке насильственного захвата власти.

За время разбирательств Юн Сок Ёлю довелось и посидеть под стражей по делу о мятеже против конституционного строя. Однако меньше чем через два месяца политик был выпущен на свободу.