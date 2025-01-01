Ставку по семейной ипотеке в России могут привязать к количеству детей

Ставка по семейной ипотеке в России может стать дифференцированной. Об этом рассказал во вторник, 13 января, председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как пояснил парламентарий в комментарии телеканалу "Россия-24", предлагается увязать величину ставки по семейной ипотеке с количеством детей. При рождении каждого нового малыша показатель, согласно задумке, должен уменьшаться.

Например, если на свет появился первый ребенок, ставка по семейной ипотеке может составлять 10% . При рождении второго малыша показатель могут уменьшить до 6%. Если родился третий ребенок, ставка снизится до 4%.

Аксаков уточнил, что конкретные параметры и цифры еще обсуждаются. Также допускается, что значения ставки по семейной ипотеке будут снижаться по мере снижения ключевой ставки Центробанком.

Ранее глава государства Владимир Путин, выступая в прямом телеэфире в передаче "Итоги года — 2025", отмечал, что "ипотека семейная работает, она наполняет жизнью строительный сектор". Однако "всё равно еще есть целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не только и не столько в данном случае на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сетовала, что действующие условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости в России, хотя изначально указанная программа была призвана улучшить условия жизни для семей с детьми и тем самым поспособствовать решению демографической проблемы.