Лидеры Великобритании и Франции намерены добиться от Дональда Трампа поддержки их идеи об отправке военных на Украину после завершения конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник. По его словам, без США ничего из этого не произойдет. Москва не раз заявляла, что для России неприемлемо наличие западных вооруженных сил на украинской территории и это не приближает урегулирование конфликта. Европа продолжает делать ставку на вооружение киевского режима - даже в ущерб благосостоянию собственного населения.

Репортаж Александра Панюшкина.