В мире, раздираемом конфликтами, спорт должен оставаться маяком надежды и силой, которая объединяет весь мир в мирном соревновании. Такое заявление распространил во вторник, 13 января, Международный олимпийский комитет (МОК).

Как заявили в пресс-службе МОК, против спортсменов из США не будут вводиться санкции по линии олимпийского комитета после ударов американской армии по Венесуэле.

Организация сослалась на суть олимпийского движения и принципы олимпизма. МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, поскольку политика не относится к сфере компетенции спортивного комитета, сообщает РИА Новости.

МОК не вспомнил о принципе "Спорт вне политики", поддержав запрет атлетам из России участвовать в международных спортивных состязаниях под национальным флагом после начала СВО. Однако в конце 2025 года за россиян вступился Спортивный арбитражный суд (CAS).

После этого российский министр спорта Михаил Дегтярев подчеркнул, что указанное судебное решение открывает для спортсменов из России возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.