Россиян призвали страховаться на 100 тысяч долларов перед отдыхом в Таиланде

Россиянам настоятельно рекомендуют перед поездками в Таиланд оформлять страховку с покрытием не менее 100 тысяч долларов. Об этом рассказали во вторник, 13 января, в российском посольстве в королевстве.

Как пояснили в дипломатической миссии, эта рекомендация продиктована учащением происшествий с нашими соотечественниками на территории Таиланда. Желающим съездить в королевство советуют оформлять страховой полис на весь срок пребывания, внимательно проверяя покрытие активных видов отдыха.

Наличие действующего страхового полиса обеспечит возможность оперативно получить медицинскую помощь и компенсировать затраты на лечение, госпитализацию или экстренную эвакуацию, подчеркивается в Telegram-канале посольства России.

Таиланд остается одним из популярных у россиян туристических направлений. Многие отправляются туда в длинные новогодние каникулы, чтобы отдохнуть в тропическом климате от российской зимы.

11 января 18-летняя гражданка России погибла в Таиланде, когда скоростной катер с пятью десятками туристов врезался в рыболовецкий траулер. От удара катер перевернулся и затонул, все находившиеся на борту оказались в воде. Медицинская помощь потребовалась 23 россиянам.

Перед новогодними праздниками академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призывал россиян поберечь здоровье и остаться дома: "Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете — вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться".